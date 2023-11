Ministerul Afacerilor Interne a anuntat eliberarea din functie a sefului Politiei de Frontiera, Victor Stefan Ivascu, dupa fuga primarului Catalin Chereches din tara. O data cu acesta, a fost inlocuit si seful Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures. Corpul de Control al Ministrului va efectua un control la Inspectoratul Teritorial Sighetul Marmatiei al Politiei de […] The post Cutremur in MAI, dupa fuga lui Cherecheș. Șeful Poliției de Frontiera și șefii IPJ și DIPI Maramureș, demiși appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .