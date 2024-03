Polițiștii maramureșeni au început să folosească aplicația eDAC Incepand din 31 martie a fost operaționalizat de catre Ministerul Afacerilor Interne un nou sistem de verificare a documentelor de identitate cu ocazia legitimarii persoanelor sau al verificarilor autovehiculelor. Aseara, polițiștii Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș au acționat folosind aceste dispozitive electonice mobile (tablete sau telefoane) pe care este instalata aplicația eDAC. ”Prin accesarea aplicației eDAC, polițiștii pot interoga, rapid și eficient, atat bazele de date ale autoritaților romane, cat și pe cele ce țin de spațiul Schengen. Prin utilizarea de dispozitive… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

