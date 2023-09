Cutremur devastator în Maroc. Bilanț provizoriu de cel puțin 300 de morți VIDEO Un puternic cutremur a lovit Marocul in cursul acestei dimineți. Autoritațile anunța cel puțin 300 de morți. Magnitudinea seismului a fos de 6,8 grade. Un cutremur puternic a zguduit centrul Marocului in cursul noptii de vineri spre sambata, provocand pagube materiale in mai multe orase, dar autoritatile nu au raportat imediat victime. Un cutremur puternic cu magnitudinea 6,8 a afectat centrul Marocului, facand oamenii sa iasa in graba in strada, conform BBC. Aproape 300 de persoane au murit, a relatat televiziunea de stat, citata de CNN. Epicentrul a fost la 71 km sud-vest de Marrakech, la o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Adancimea cutremurului cu magnitudinea 6,8 pe scara Richter a fost estimata la 18,5 kilometri, potrivit Institutului American de Geofizica USGS .Cutremurul puternic care a lovit Marocul in cursul noptii de vineri spre sambata a facut 296 de morti si 153 de raniti, potrivit unui bilant oficial provizoriu…

- Cutremurul puternic care a lovit Marocul in cursul noptii de vineri spre sambata a facut cel puțin 296 de morti si 153 de raniti, potrivit unui bilant oficial provizoriu publicat de Ministerul de Interne din Maroc.Cutremurul a fost inregistrat la scurt timp dupa ora locala 23.00, mai exact la 22.11…

- Un cutremur puternic care a lovit Marocul in cursul noptii de vineri spre sambata a facut 296 de morti si 153 de raniti, potrivit unui bilant oficial provizoriu publicat de Ministerul de Interne, relateaza AFP. „Conform unui bilant provizoriu, acest cutremur a dus la moartea a 296 de persoane in provinciile…

- Un cutremur puternic a zguduit centrul Marocului in cursul noptii de vineri spre sambata, provocand pagube materiale in mai multe orase, dar autoritatile nu au raportat imediat victime, scrie AFP, citat de Agerpres.Epicentrul acestui cutremur, cu magnitudinea 6,8 pe scara Richter potrivit Institutului…

