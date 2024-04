Stiri pe aceeasi tema

- In estul arhipelagului japonez s-a produs joi un cutremur cu magnitudinea 6 pe scara Richter, potrivit datelor furnizate de US Geological Survey. Epicentrul cutremurului a fost localizat in apele Japoniei, la aproximativ 80 de kilometri de Minamisoma, in prefectura Fukushima. Nu a fost transmisa alerta…

- Seismul s-a produs miercuri dimineața la prima ora și a fost urmat de numeroase replici. Potrivit experților, acesta este cel mai puternic cutremur de pamant cunoscut de insula in ultimii 25 de ani, ajungand, potrivit Agenției meteorologice japoneze, la o magnitudine de 7,5 grade pe scara Richter. Cel…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anunțat producerea unui cutremur de 5,8 grade pe scara Richter, joi, 14 martie 2024, in apropiere de Romania. Ce informații se cunosc pana la momentul redactarii acestui material. Cutremur de 5,8 grade pe scara Richter,…

- Marți dupa-amiaza, un cutremur puternic s-a produs in țara noastra. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul care a avut loc la ora 15:12:42 (ora locala a Romaniei). Iata unde s-a produs și in ce orașe a fost resimțit!

- Un cutremur semnificativ a avut loc in zona Vrancea, joi. Un cutremur in zona Vrancea a avut loc joi, la ora 11:26. In ziua de 29 Februarie 2024 la ora 11:25:41 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea M (EWS) 4.3, la adancimea de 158.4km.…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, joi, in judetul Buzau. Este al doilea cel mai puternic seism produs in 2024 in Romania. „In ziua de 29 Februarie 2024, la ora 11:25:46 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea…

- Luni spre marți noapte, un cutremur puternic s-a produs in țara noastra. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul care a avut loc la ora 23:50:46 (ora locala a Romaniei). Iata unde s-a produs și in ce orașe a fost resimțit!

- In ziua de 15 Ianuarie 2024, la ora 11:01:48 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea (EWS) M 4.3, la adancimea de 68.1 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 54km V de Focsani, 56km E de Sfantu-Gheorghe, 73km E de Brasov,…