- Noaptea trecuta, in Muntenia, judetul Ialomita, s a produs un cutremur mediu cu magnitudinea de 4.0 pe scara Richter. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare si pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la o adancime de 15.8 km.De asemenea, in ziua de 06 Februarie 2024 la ora 08:30…

- Luni spre marți noapte, un cutremur puternic s-a produs in țara noastra. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul care a avut loc la ora 23:50:46 (ora locala a Romaniei). Iata unde s-a produs și in ce orașe a fost resimțit!

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,3 grade s-a produs luni, la ora locala 11:01, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 80 de kilometri in apropierea…

- Vineri dimineața, in Ajun de Boteaza, un cutremur s-a produs in țara noastra. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul care a avut loc la ora 05:40, ora Romaniei. Iata unde s-a produs și in ce orașe a fost resimțit!

- Un al patrulea cutremur a "zguduit" Romania, astazi, 24 decembrie 2023! Este al doilea seism care se produce in cursul zilei de azi in țara noastra. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) seismul care a avut loc in urma cu cateva minute s-a produs la…

- Un cutremur de magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter s-a produs duminica dimineața in zona seismica Vrancea, la adancimea de 100 de kilometri, potrivit primelor informații publicate pe site-ul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs la ora 08:06:28.…

- Articolul Cutremur azi in Romania. Un seism de 2,9 pe scara Richter a avut loc in Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un cutremur cu magnitudinea 2,9 a avut loc in noaptea de luni spre marți in județul Buzau. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului,…

- Un al doilea cutremur a "zguduit" Romania, astazi, 15 decembrie 2023! Este al doilea seism care se produce in cursul zilei de azi in țara noastra. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) seismul care a avut loc in urma cu cateva minute s-a produs la ora…