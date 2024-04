Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea preliminara de 6,4 grade a lovit miercuri seara sudul Japoniei, a anunțat Agenția Meteorologica Japoneza, citata de Reuters.Epicentrul cutremurului a fost Canalul Bungo, o stramtoare care separa insulele japoneze Kyushu și Shikoku, a precizat agenția.

- Epicentrul cutremurului a fost localizat in stramtoarea Bungo, care separa insulele japoneze Kyushu si Shikoku, a anuntat Agentia meteorologica nipona, care a precizat ca, in ciuda intensitatii seismului, nu a fost emisa nicio alerta de tsunami. Potrivit USGS, epicentrul a fost localizat la 17 km vest-sud-vest…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs vineri dupa-amiaza. Epicentrul seismului a avut loc la o adancime de 215 kilometri. Autoritatile au plecat in cautarea victimelor. Avand in vedere severitatea cutremurului, salvatorii isi fac griji mari. Seismul s-a produs in Insulele…

- Un nou cutremur puternic a lovit Japonia, joi dimineața! Seismul a avut magnitudinea de 6,6 grade pe scara Richter și a fost urmat de o replica. Meteorologii au transmis precizari și cu privire la șansele ca un tsunami sa se declanșeze. Iata ce impact a avut cutremurul asupra oamnenilor!

- In estul arhipelagului japonez s-a produs joi un cutremur cu magnitudinea 6 pe scara Richter, potrivit datelor furnizate de US Geological Survey. Epicentrul cutremurului a fost localizat in apele Japoniei, la aproximativ 80 de kilometri de Minamisoma, in prefectura Fukushima. Nu a fost transmisa alerta…

- In estul arhipelagului japonez s-a produs joi un cutremur cu magnitudinea 6 pe scara Richter, potrivit datelor furnizate de US Geological Survey. Epicentrul cutremurului a fost localizat in apele Japoniei, la aproximativ 80 de kilometri de Minamisoma, in prefectura Fukushima. Nu a fost transmisa alerta…

- Seismul s-a produs miercuri dimineața la prima ora și a fost urmat de numeroase replici. Potrivit experților, acesta este cel mai puternic cutremur de pamant cunoscut de insula in ultimii 25 de ani, ajungand, potrivit Agenției meteorologice japoneze, la o magnitudine de 7,5 grade pe scara Richter. Cel…

- Marți dupa-amiaza, un cutremur puternic s-a produs in țara noastra. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul care a avut loc la ora 15:12:42 (ora locala a Romaniei). Iata unde s-a produs și in ce orașe a fost resimțit!