Cutremur cu magnitudinea 6 în estul arhipelagului japonez In estul arhipelagului japonez s-a produs joi un cutremur cu magnitudinea 6 pe scara Richter, potrivit datelor furnizate de US Geological Survey. Epicentrul cutremurului a fost localizat in apele Japoniei, la aproximativ 80 de kilometri de Minamisoma, in prefectura Fukushima. Nu a fost transmisa alerta de tsunami, potrivit agentiei meteo japoneze. Cutremurul a fost resimtit si la Toky Seismul a fost inregistrat la ora 12.16 si a urmat unui alt seism cu magnitudinea 4,4, produs cu o ora in urma. Presa locala nu a raportat pagube imediate sau victime. Cutremurul, care a fost resimtit si la Tokyo,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

