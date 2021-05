Stiri pe aceeasi tema

- Platforma imobiliara Casta, din grupul Neogen, a anuntat vineri ca achizitioneaza site-ul de anunturi imobiliare gratuite Magazinul de Case, fara a preciza valoarea tranzactiei. "Platforma imobiliara Casta, parte din grupul Neogen, preia site-ul de anunturi imobiliare gratuite Magazinul de…

- Cel de-al doilea Maraton al Vaccinarii s-a incheiat in aceasta dimineața. In cele trei zile și trei nopți, 8238 de oameni au venit la Centrul Regional de Afaceri de la Timișoara și s-au imunizat. Unii au venit pentru a face rapelul cu serul celor de la Pfizer, iar alții au facut cu Johnson&Johnson,…

- Tinerii și studenții care cauta un loc in care sa-și exprime liber pasiunile și ideile inovatoare sunt așteptați la Casa Studenților. Sunt cluburi și cercuri pentru toate gusturile: fotografie, literatura, teatru sau dans. S-a inființat și un cerc de muzica și multimedia „E-Stage”, in parteneriat cu…

- Ziua de astazi a fost decretata drept Zi a Supraviețuirii de catre artiștii independenți din toate domeniile la un an de cand au inceput sa apara primele restricții in contextul pandemiei de Covid 19 și care au afectat grav sectorul privat inclusiv in zona culturala. In București, in fața Ministerului…

- Un om al strazii din Timișoara a fost arestat, iar un al doilea barbat este cautat de polițiști dupa ce au incercat, pe rand, sa se foloseasca de un card furat de primul, scrie Timiș Online. Omul strazii, un tanar in varsta de 22 de ani, a furat cardul dintr-o mașina parcata in zona Centrului... View…

- Dupa un preview limitat, initiat in decembrie, toti utilizatorii WhatsApp pot acum sa realizeze apeluri audio si video din cadrul versiunii de desktop a aplicatiei, informeaza news.ro . WhatsApp a activat joi functia de comunicare video si audio pentru desktop, disponibila acum in cadrul aplicatiilor…

- Cercetat sub control judiciar intr-un dosar de santajare a unor jurnalisti, fostul sef al societatii de Piete din Timisoara, Ioan Nasleu, ar putea fi acuzat si de santajarea unei foste subalterne. Nasleu a fost inregistrat spunandu-i femeii ca „o sa apara in ziar ca este o curva”.

- Cantaretul canadian Justin Bieber a anuntat, vineri, lansarea unui nou album intitulat "Justice", prevazut pentru 19 martie. Artistul in varsta de 26 de ani a prezentat si coperta noului disc. Este al saptelea album al lui Bieber. Cantaretul a publicat pe Instagram un mesaj. "Suferinta,…