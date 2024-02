Cursuri de inițiere la ACS Sakura Incepand cu luna ianuarie a anului curent, reprezentanții ACS Sakura au dat startul noilor inscrieri in grupele de inițiere. Cu grupele de inițiere deja in desfașurare, se ofera oportunitatea unica doritorilor de a face parte dintr-o echipa dedicata și de a invața de la cei mai buni antrenori artele marțiale. Potrivit ACS Sakura, antrenorii care se vor ocupa de cei mici sunt o mandrie pentru… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

