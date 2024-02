Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic informeaza ca in acest moment se circula in conditii de aglomeratie pe DN 1 Ploiesti – Brasov, intre statiunile Predeal si Busteni, precum si intre Sinaia si Comarnic. Conform unui comunicat al Infotrafic, sunt formate coloane lungi de autovehicule, ce se deplaseaza cu viteza redusa…

- Traficul este ingreunat pe DN 1 Ploiesti - Brasov, fiind formate coloane lungi de autovehicule, ce se deplaseaza cu viteza redusa, intre statiunile Predeal si Busteni, precum si intre Sinaia si Comarnic, pe sensul de coborare catre Ploiesti, anunta Centrul Infotrafic din IGPR. Politia Rutiera estimeaza…

- In 2023 jumatate dintre mașinile inmatriculate la noi in țara au fost electrice Sursa articolului: Peste jumatate dintre mașinile noi inmatriculate in 2023 au fost electrice Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Centrul Infotrafic anunța ca, la ora 14.00, pe DN 1 Ploiești - Brașov sunt coloane de autovehicule intre stațiunile Predeal și Bușteni, precum și in localitatea Comarnic, pe sensul de coborare catre Brașov.„DN 1 Ploiești - Brașov: coloane de autovehicule intre stațiunile Predeal și Bușteni, precum…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este intens pe DN 1 Ploiești – Brașov, circulandu-se pe alocuri in coloana pe raza localitații Comarnic, pe sensul de urcare, dar și intre stațiunile Predeal și Bușteni (Valea Prahovei), pe sensul catre Ploiești.…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, sambata, la inaugurarea unui nou tronul al primului drum expres din Romania, DEx12 Craiova-Pitești, ca, in actualul ritm de costrucție, anul viitor șoferii vor putea circula pe intregul drum. Citește și: Se circula in conditii de iarna pe DN 1…

- Se circula in conditii de iarna pe DN 1 Ploiesti – Brasov, intre statiunile Sinaia si Predeal, unde ninge viscolit, iar carosabilul este acoperit cu zapada, informeaza Centrul Infotrafic din IGPR. Citește și: Rute suspendate și trenuri intarziate din cauza copacilor prabușiți peste liniile de tensiune…

- Pe DN 1 Ploiești - Brașov, intre stațiunile Sinaia și Predeal, ninge viscolit, iar carosabilul este acoperit cu zapada, anunța Centrul Infotrafic.„Se circula in condiții de iarna pe DN 1 Ploiești - Brașov, intre stațiunile Sinaia și Predeal, unde ninge viscolit, iar carosabilul este acoperit cu zapada”,…