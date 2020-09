Stiri pe aceeasi tema

- Directorul NASA s-a declarat miercuri ingrijorat de posibilitatea ca Statele Unite "sa cedeze teren" in fata Chinei in domeniul spatial daca niciun proiect privat nu va inlocui Statia Spatiala Internationala (ISS), care va ajunge peste cativa ani la finalul ciclului ei de functionare, in contextul in…

- Comisarul european pentru piața interna, Thierry Breton, afirma ca înțelege îngrijorarile președintelui american Donald Trump și cere ca datele europene sa fie stocate local, relateaza Politico.„Administrația Trump are dreptate sa recunoasca în sfârșit ca exista…

- Misterul privind pachetele cu semințe necunoscute trimise din China americanilor din peste 30 de state a fost parțial elucidat, relateaza Business Insider.Un oficial al Departamentului de Agricultura din Statele Unite (USDA) a anunțat prin intermediul unui comunicat ca 14 specii de semințe au…

- Autoritațile de la Budapesta au anunțat ca persoanele din tari clasate in categoria ”galbena”, intre care și Romania, care intra in Ungaria, vor trebui sa plateasca efectuarea de teste PCR sau trebuie sa ramana in carantina la domiciliu timp de doua saptamani. Masura se aplica incepand de sambata, 1…

- Franta este o tara unde turismul aducea peste 170 de miliarde de euro pe an. Acum Parisul este mai mult gol, iar operatorii din turism spun ca este cea mai grea criza prin care au trecut vreodata, resimțita mai ales de hotelurile de lux potrivit Radio Romania Actualitați.Multe nici nu au deschis,…

- Filarmonica „George Enescu" ii dedica memoriei lui Camil Marinescu (1964-2020) inregistrarea concertului de joi, 30 iulie, de la ora 19.00, care va avea in program Simfonia nr. 7 in mi major de Anton Bruckner. Lucrarea este interpretata de Orchestra Filarmonicii „George Enescu", condusa de Camil Marinescu, dirijor…

- Atenție daca mergeți in Ungaria! Statul vecin va impune noi restricții, de miercuri, la intrarea in țara, a anunțat ministrul Gergely Gulyas, potrivit MTI, citat de Mediafax. Romania a fost inclusa in categoria țarilor galbene, ai caror cetațeni trebuie sa stea in carantina 14 zile la sosirea in Ungaria.…

- Statele Unite nu se afla pe lista tarilor de origine considerate "sigure" pentru ca rezidentii lor sa poata intra in Uniunea Europeana de la 1 iulie, lista ce urmeaza sa fie prezentata in cursul zilei de marti de guvernele statelor membre UE, au declarat mai multi diplomati pentru Reuters.Potrivit…