Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai bogat politician din ALDE, Ion Iordache, fost primar PDL in Turceni, a ramas fara postul de președinte al filialei din Gorj. Biroul Politic teritorial al ALDE Gorj a fost dizolvat ca urmare a neimplicarii si a organizarii defectuoase a campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale,…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 12 aleși locali, dupa cum urmeaza:1. NICA VASILE, fost Consilier Județean in cadrul Consiliului Județean Neamț - INCOMPATIBILITATE In perioada exercitarii…

- Presedintele Klaus Iohannis, candidat al PNL la alegerile prezidentiale, a declarat luni ca nu va participa la o dezbatere cu contracandidata sa, Viorica Dancila, lider al PSD, pentru ca aceasta reprezinta un "partid nereformat" care "a atacat romanii in strada" si a tolerat permanent "atacuri xenofobe…

- Cea mai mare mutare de pe scena politica in turul 2 al alegerilor prezidențiale in Argeș! Liderul PNL Argeș a reușit sa faca o ințelegere cu Partidul pentru Argeș și Muscel (PAM). Anunțul a fost facut azi intr-o conferința de presa de liderii celor doua partide, Adrian Miuțescu și Mihai Tudor. ”Suntem…

- Unii politicieni cred ca politica e atunci cand vrei sa raspunzi intr-un fel la o intrebare si raspunzi cu totul altfel. Primul tur al alegerilor prezidentiale s-a incheiat. Judetul Dambovita si-a schimbat culoarea politica din rosu in galben, PNL -35,77% si PSD – 32,49%. La primul tur al alegerilor…

- Vicepresedintele Pro Romania Adrian Tutuianu a declarat, la RFI, ca Mircea Diaconu putea obtine mai multe voturi la alegerile prezidentiale, daca Pro Romania nu s-ar fi rupt chiar inainte de scrutin, el considerand ca ruptura din partid a derutat electoratul. De asemenea, el este de parere ca alegatorii…

- Printre organizatiile locale care s-au revoltat impotrvia Vioricai Dancila se numara PSD Bacau si PSD Slobozia. Cosmin Necula, primarul PSD din Bacau, indeamna electoratul sa ia in considerare un candidat care urmareste interesele tarii si indruma spre Mircea Diaconu. "Duminica alegem…

- Intrebat cand ar urma sa aiba loc schimbarea sefilor institutiilor deconcentrate, dupa investirea guvernului condus de Ludovic Orban, Rares Bogdan a raspuns ca "foarte repede, prefectii"."Pot sa va spun ceva, ca foarte repede, prefectii. In secunda in care vom avea guvernul valid, Ludovic…