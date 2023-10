Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți fani englezi au fost evacuați din tribunele stadionului Velodrome, din Marseille, dupa ce s-au luat la bataie in timpul meciului caștigat de britanici in fața celor din Fiji, scor 30-24, in faza „sferturilor” de finala ale Cupei Mondiale de Rugby. Duminica seara, Anglia s-a impus in fața…

- Orasul Avdiivka, situat in estul Ucrainei, este de marti dimineata tinta unor bombardamente ”masive” ale fortelor rusesti, care ”incearca sa incercuiasca” orasul, declara seful Administratiei Militare din Avdiivka Vitali Barabas, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se afla in prima…

- Romania este la coada clasamentului european in ceea ce privește numarul tinerilor care lucreaza in timpul studiilor sau care cauta un loc de munca. Doar 2% dintre tinerii romani sunt angajați și doar 1% cauta de lucru. In 2022, 72% dintre tinerii europeni (cu varste cuprinse intre 15 și 29 de ani)…

- Parlamentul Africii de Sud a adoptat un proiect de lege care va permite ștergerea cazierelor penale ale celor condamnați pentru incalcarea restricțiilor din timpul pandemiei de COVID-19. Africa de Sud este una dintre țarile care a impus cele mai dure restricții, transmite BBC.

- Fostul secretar general al Națiunilor Unite(ONU) Ban Ki-moon și alți lideri au vizitat luni (4 septembrie) Mukuru, o comunitate din districtul industrial din Nairobi, la inceputul primului summit din Africa privind clima, conform Reuters. „Criza climatica a afectat toate locurile, dar mai ales oamenii…

- Șefii statelor membre ale Comunitații Economice a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) au convenit sa lanseze o operațiune militara in Niger "cit mai curind posibil". Aceasta declarație a fost facuta de președintele ivorian Alassane Ouattara la intoarcerea sa din Abuja, unde a avut loc summitul asociației.…

- Liderii țarilor BRICS (Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud) vor discuta despre perspectivele introducerii unei monede unice și despre posibilitatea dedolarizarii in cadrul unui summit care va avea loc intre 22 și 24 august la Johannesburg. Despre acest lucru relateaza postul de televiziune…

- „Consumul de tutun continua sa fie una dintre cele mai mari amenințari la adresa sanatații publice”, a declarat un oficial al Organizației Mondiale a Sanatații, scrie Euronews . Doar patru țari – dintre care doar una se afla in Uniunea Europeana – au pus in aplicare toate masurile recomandate de Organizația…