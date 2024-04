Preţurile boabelor de cafea şi cacao au atins niveluri record, iar Citi consideră că mai este spaţiu de creştere In New York, contractele futures pentru cacao ICE au fost tranzactionate joi in declin cu 1,6%, la 9.370 USD pe tona. Contractul, care a depasit recent pragul de 10.000 de dolari pentru prima data, a crescut cu peste 120% in acest an. Citi se asteapta ca tranzactiile cu cacao sa se stabilizeze intr-un interval cuprins intre 9.000 si 10.000 de dolari pe tona in urmatoarele trei pana la patru saptamani. Analistii bancii de pe Wall Street au declarat intr-o nota de cercetare publicata miercuri ca in a doua jumatate a anului vor exista ”riscuri bidirectionale ale pietei financiare” si ca perioada… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cotatiile futures la cacao au atins marti un nivel fara precedent de peste 10.000 de dolari tona, prelungind un avans istoric, care a constat in dublarea preturilor de la inceputul anului si a scumpit ciocolata, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Piata este agitata de recoltele slabe obtinute…

- Preț record pentru tona de cacao! Cotatiile futures la cacao au atins marti un nivel fara precedent de peste 10.000 de dolari tona, prelungind un avans istoric, care a constat in dublarea preturilor de la inceputul anului si a scumpit ciocolata, transmite Bloomberg . Piata este agitata de recoltele…

- Tendinta de crestere a cotatiilor la cacao a continuat luni, tona de boabe cacao depasind pentru prima data in istorie pragul de 9.000 de dolari, in conditiile in care ingrijorarile cu privire la un posibil deficit de aprovizionare se raspandesc pe piata iar producatorii de ciocolata cauta sa isi asigure…

- Este record! Tendinta de crestere a cotatiilor la cacao a continuat luni, tona de boabe cacao depasind pentru prima data in istorie pragul de 9.000 de dolari, in conditiile in care ingrijorarile cu privire la un posibil deficit de aprovizionare se raspandesc pe piata, iar producatorii de ciocolata cauta…

- In poveștile noastre de ciocolata, buna-dispoziție și aniversari se infiltreaza, nedorit, un nou capitol. Pentru ca, iata, crește prețul la cacao. Africa de Vest, epicentrul mondial al producției de cacao, se confrunta cu un adversar redutabil: El Nino. Fenomenul meteorologic a adus o seceta nemiloasa…

- Cupa Africii pe Națiuni se apropie de faza finala. Nigeria - Africa de Sud și Coasta de Fildeș - DR Congo sunt semifinalele competiției. Partidele vor avea loc pe 7 februarie. Egipt era una dintre naționalele cu pretenții inainte de acest turneu final, dar parcursul naționalei a lasat de dorit. Fara…

- Incercarea guvernului federal de a furniza gaz neintrerupt gazoductului Nigeria-Maroc, un proiect de 25 de miliarde de dolari care vizeaza transportul gazului nigerian catre Europa prin Maroc, este amenințata de provocarile persistente de aprovizionare cu gaze din țara, au dezvaluit concluziile BusinessDay.Conducta…

- ​Ziua de joi, 18 ianuarie, aduce in prim plan doua partide extrem de tari la Cupa Africii pe Națiuni, cu patru echipe care candideaza pentru caștigarea trofeului și care insumat au caștigat de 16 ori competiția. Coasta de Fildeș va infrunta Nigeria lui Victor Osimhen, in timp ce Egipt și Ghana vor lupta…