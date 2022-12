Nationala de fotbal a Marocului s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale, dupa ce a invins sambata reprezentativa Portugaliei, scor 1-0. Maroc a devenit prima echipa africana din istorie calificata in semifinalele Cupei Mondiale la fotbal. Unicul gol al meciului a fost marcat in minutul 42: Attiah Allah a centrat in careu, portarul lusitanilor a ieșit, iar En Nesyri a inscris cu o lovitura de cap. Portugalia a replicat trei minute mai tarziu. Bruno Fernandes a șutat dar mingea a șters transversala.Cristiano Ronaldo a inceput meciul ca rezerva si a fost introdus in teren in minutul 51. Entering…