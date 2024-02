Bărbații din Cernăuți, obligați să se țină departe de granița cu România sau Moldova Cetațenilor ucraineni cu varsta cuprinsa intre 18 și 60 de ani din regiunea Cernauți le este interzis sa se apropie la mai puțin de 5 kilometri de frontiera cu Romania sau Republica Moldova, a informat Agerpres. Cetatenii ucraineni cu varste cuprinse intre 18 si 60 de ani, care pot fi recrutati pentru a participa la razboi , au interdictia de a se apropia la o distanta mai mica de cinci kilometri de frontiera cu Romania si Republica Moldova, potrivit unui ordin semnat de seful Serviciului de Stat de Frontiera din regiunea Cernauti. Masura a fost luata pe fondul cresterii ingrijoratoare a numarului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masura a fost luata pe fondul cresterii ingrijoratoare a numarului de cazuri de persoane care incearca sa paraseasca tara, pentru a nu se inrola in armata.Potrivit ordinului, este interzisa "intrarea persoanelor pe o fasie de teren desemnata de-a lungul frontierei de stat, inclusiv in scopuri turistice,…

- Cetatenii ucraineni cu virste cuprinse intre 18 si 60 de ani, care pot fi recrutati pentru a participa la razboi, au interdictia de a se apropia la o distanta mai mica de cinci kilometri de frontiera cu Romania si Republica Moldova, potrivit unui ordin semnat de seful Serviciului de Stat de Frontiera…

- Potrivit unui ordin semnat de seful Serviciului de Stat de Frontiera din regiunea Cernauti, cetatenii ucraineni cu varste cuprinse intre 18 si 60 de ani, care pot fi recrutati pentru a participa la razboi, au interdictia de a se apropia la o distanta mai mica de cinci kilometri de frontiera cu Romania…

- Masura a fost luata pe fondul cresterii ingrijoratoare a numarului de cazuri de persoane care incearca sa paraseasca tara, pentru a nu se inrola in armata.Potrivit ordinului, este interzisa "intrarea persoanelor pe o fasie de teren desemnata de-a lungul frontierei de stat, inclusiv in scopuri turistice,…

- Celebrul producator american de echipament sportiv Nike a anunțat reducerea numarului de locuri de munca din fabricile sale din intreaga lume, in cadrul eforturilor de micșorare a costurilor. Nike renunța la sute de locuri de munca din unitațile sale de producție din intreaga lume. Aproximativ doua…

- Un tanar ucrainean care a fugit din calea razboiului din țara sa și-a gasit sfarșitul in Munții Maramureșului, abandonat de ceilalți doi tovarași de drum. Colegii de drum i-au pacalit pe angajații Salvamont romani! Trei ucraineni care au primit ordin de incorporare au fugit din calea razboiului, in…

- In ședința de azi, 25 ianuarie, Guvernul a luat o masura foarte importanta pentru cei interesați sa beneficieze de tratamentele balneare. Guvernul a aprobat, astazi, o hotarare prin care se majoreaza numarul de bilete de tratament balnear care vor fi asigurate in acest an prin Casa Naționala de Pensii…

- Romanii au luat cu asalt vamile de la granița cu Ungaria, unde nu exista timpi de așteptare mai mici de 30 de minute. Alte coloane de autoturisme s-au format si la iesirea catre Bulgaria, prin vama Giurgiu. Pe granita de vest sunt coloane de autoturisme la toate punctele de trecere a frontierei catre…