- PSG a invins-o pe Borussia Dortmund cu scorul de 2-0 in prima etapa a Ligii Campionilor. Pentru campioana Franței au marcat Kylian Mbappe (24 de ani) din penalty, in minutul 49 și Achraf Hakimi (24 de ani) in minutul 58. In urma acestei victorii, PSG a devenit liderul grupei F, din care mai fac parte…

- Manchester United a fost invinsa de Brighton pe Old Trafford cu scorul de 3-1, in etapa a cincea din Premier League. Brighton a devenit doar a treia echipa care o invinge de patru ori consecutiv pe Manchester United in Premier League, dupa Manchester City și Liverpool. ...

- La o luna dupa primul meci jucat la noua echipa, in amicalul cu Atalanta, Ionuț Radu va apara probabil diseara pentru Bournemouth in Cupa Ligii Angliei, in deplasarea contra lui Swansea (ora 21:30). Pe 27 iulie, Ionuț Radu s-a mutat in Anglia, fiind cedat de Inter Milano la Bournemouth. Imprumut in…

- Portarul Ionut Radu a ramas pe banca de rezerve la meciul pierdut sambata de Bournemouth, 0-2 acasa cu Tottenham Hotspur, in etapa a 3-a a campionatului de fotbal al Angliei.Dejan Maddison, venit in aceasta vara de la Leicester City, a inscris primul sau gol pentru Tottenham, in minutul 17. Dejan…

- Dupa succesul obținut impotriva celor de la Newcastle (1-0), Pep Guardiola, antrenorul celor de la Manchester City, a mers la Barcelona unde a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgența.

- Echipa engleza FC Liverpool a invins sambata, pe teren propriu, scor 3-1, fornatia Bournemouth, unde activeaza si portarul roman Ionut Radu. Brighton a marcat de patru ori la Wolverhampton si a invins echipa locala cu 4-1, devenind lider in Premier League, potrivit news.ro.Pe Anfield, Bournemouth…

- Echipa engleza Brighton a invins sambata, pe teren propriu, scor 4-1, formatia Luton Town, in prima etapa din Premier League. Portarul roman Ionut Radu nu a jucat pentru Bournemouth. Brighton si Luton Town a fost un meci echilibrat, cu un singur gol marcat in prima repriza, de Sally March,…

- Portarul roman Ionuț Radu (26 de ani) merge sub forma de imprumut la Bournemouth, care are și opțiune de a-l cumpara la sfarșitul stagiunii 2023-2024. Maine, fostul goalkeeper al lui Inter va efectua vizita medicala și va semna contractul. Lucrurile au avansat repede pentru Ionuț Radu. Lasat la Milano…