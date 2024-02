Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool a obținut al șaselea succes din ultimele șapte jocuri in Premier League. „Cormoranii” s-au impus categoric pe terenul celor de la Brentford, scor 4-1 și s-au distanțat la 5 puncte in fruntea campionatului Angliei.

- Erling Haaland a marcat sambata doua goluri, primele de la revenirea dupa accidentare. Manchester City a obținut astfel, o victorie pe teren propriu cu 2-0 in fața echipei Everton, amenințata cu retrogradarea. Cetațenii urca provizoriu pe primul loc in clasamentul Premier League. Echipa lui…

- Kyle Walker (33 de ani) a fost capitanul lui Manchester City la victoria din deplasare contra lui Brentford, scor 3-1. Phil Foden (23 de ani) a marcat toate cele trei goluri ale „cetațenilor”, in timp ce pentru gazde a punctat francezul Neal Maupay (27 de ani). Aflat in plin proces de divorț dupa ce…

- Neal Maupay a deschis scorul in minutul 21 al meciului Brentford - Manchester City, profitand de un moment de ratacire al fundașilor lui Pep Guardiola. Campionii en-titre s-au impus cu 3-1 datorita reușitelor lui Phil Foden. In minutul 21, formația din Manchester a fost pacalita la o acțiune banala.…

- Manchester City, revenita dupa ce a castigat Cupa Mondiala a Cluburilor, si Chelsea au obtinut victorii, miercuri, in meciurile sustinute in etapa a 19-a a primei ligi engleze de fotbal, potrivit Agerpres.City, campioana en titre, s-a impus la Liverpool, cu 3-1 in fata echipei locale Everton, care…

- Pep Guardiola (52 de ani), antrenorul lui Manchester City, l-a ințepat pe Jamie Carragher (45), jucator emblematic pentru Liverpool. Fostul fundaș a raspuns taios. Duminica, Manchester City a remizat pe teren propriu cu Tottenham, 3-3, și a ramas la 3 puncte in spatele liderului din Premier League,…

- Pep Guardiola (52 de ani) a glumit ca iși seduce jucatorii astfel incat Manchester City sa aiba succesul de care s-a bucurat in ultimii ani. Egala lui Liverpool sambata, 1-1, Manchester City a pierdut prima poziție in Premier League, dar ramane aproape de liderul Arsenal, la doar un punct in spatele…

- Manchester City și Liverpool au remizat sambata, scor 1-1, in etapa cu numarul #13 din Premier League. „Cetațenii” au deschis scorul prin Erling Haaland in minutul 27, dar „cormoranii” au obținut un punct grație golului reușit de Trent Alexander-Arnold in minutul 80. Pep Guardiola nu a facut nicio schimbare…