Cupa Italiei: AC Fiorentina, în semifinale, după ce a reușit să treacă de Bologna AC Fiorentina a invins marti seara, pe teren propriu, scor 5-4, dupa lovituri de departajare, formatia Bologna in primul sfert de finala al Cupei Italiei. Echipa invinsa, Bologna a trimis de trei ori in bara in timpul regulamentar de joc, care s-a terminat la egalitate, 0-0, scrie news.ro. Prima ocazie a meciului a apartinut Fiorentinei, prin Kayode, iar Bologna a replicat prin transversala lui Zirkzee, din minutul 34. Oaspetii au mai avut o bara, prin Orsolini, in minutul 50, apoi tot Bologna a trecut pe langa deschiderea scorului la ocazia lui Saelemaekers, din minutul 66. In minutul 90+5… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fiorentina - Bologna, meci contand pentru sferturile de finala din Cupa Italiei, este programat, marti, 9 ianuarie, de la ora 22:00, pe Stadio Artemio Franchi, si va fi transmis in direct de Prima Sport 1.

- Formatia Internazionale Milano, detinatoarea trofeului, a fost eliminata, miercuri seara, in optimile de finala ale Cupei Italiei, fiind invinsa cu scorul de 2-1 de Bologna, dupa prelungiri., potrivit news.roInter a deschis scorul prin Carlos Augusto, in minutul 92. Invingatorii au marcat…

- ​Inter Milano a fost foarte aproape de calificarea in sferturile Cupei Italiei, dar liderul din Serie A a incasat doua goluri in prelungirile partidei cu Bologna (scor 1-2) și a parasit competiția.

- Dennis Man (25 de ani), introdus in minutul 62, și Valentin Mihaila, folosit titular pana in minutul 70, au avut evoluții apreciate in presa italiana. „Man a intrat cel mai bine in meci dintre rezerve. A fost unicul capabil sa aprinda lumina in repriza secunda”, a scris agenția Parmalive.com. Care a…

- Echipa italiana AC Fiorentina a invins miercuri seara, pe teren propriu, dupa lovituri de departajare, scor 4-1, formatia Parma, in optimile Cupei Italiei. Man a ratat un penalti pentru oaspeti, iar scorul dupa 120 de minute a fost egal, 2-2, informeaza news.ro.Parma a avut cateva minute de gratie…

- Echipa italiana AC Milan a invins sambata, pe teren propriu, scor 1-0, formatia AC Fiorentina, intr-un meci al etapei a 13-a din Serie A, informeaza news.ro.Milanezii au deschis scorul in minutul 45+2, dintr-un penalti executat de Theo Hernandez si pe care gazdele l-au primit pentru un fault comis…

- Echipa italiana Sassuolo a incheiat la egalitate sambata, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Bologna, intr-un meci din etapa a zecea a Serie A. Golul gazdelor a fost marcat de Daniel Boloca, potrivit news.ro.Daniel Boloca a inceput titular in echipa lui Sassuolo care a infruntat Bologna, pe…

- Ana Bogdan, locul 73 WTA si cap de serie numarul 5, a fost eliminata, vineri, in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 250 Transylvania Open, de la Cluj-Napoca.Bogdan a fost invinsa de Rebeka Masarova (Spania, 67 WTA si favorita 4), scor 3-6, 7-6 (4), 6-3, in doua ore si 38 de minute,…