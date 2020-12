Cum vrea China să "curețe" internetul: Beijingul a blocat Tripadvisor și alte peste 100 de aplicații Autoritațile chineze au anunțat înlaturarea Tripadvisor din magazinele pentru aplicații mobile din aceasta țara ca parte a noilor eforturi de a &"curața&" internetul, relateaza CNN.



Administrația pentru Ciberspațiu din China a anunțat marți într-un comunicat ca a înlaturat 105 aplicații pe care le considera &"ilegale&", printre acestea numarându-se și Tripadvisor.



Majoritatea platformelor înlaturate aparțin unor firme locale chineze și nu este deocamdata clar de ce Tripadvisor, care ofera recenzii pentru hoteluri și destinații turistice, a fost luat

Sursa articol: hotnews.ro

