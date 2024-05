Cum vor fi recalculate pensiile de la 1 septembrie 2024 | CNPP a emis modelul deciziei de calcul

Stiri pe aceeasi tema

- „Noi deja avem procesul de evaluare finalizat 99,9 la suta. 150 de mii de dosare mai avem din 1,4 milioane. Procesul de evaluare se va finaliza. Colegii fac softul, emitem taloanele.Avem un calendar foarte clar. Nu avem intazieri. De la 1 septembrie vor primi pensiile calculate”, a spus Daniel Baciu,…

- Ministerul Muncii anunta ca banii pentru plata pensiilor inaintea sarbatorilor pascale au fost transferati integral Companiei Nationale Posta Romana. Conform sursei citate, sumele necesare pentru plata pensiilor inaintea sarbatorilor pascale au fost transferate, de catre Casa Nationala de Pensii Publice,…

- „La sfarsitul lunii mai deja vom incepe acest proces, iar plicurile cu deciziile de recalculare vor ajunge la romanii in perioada verii, iar in luna septembrie isi vor primi pensiile recalculate, taloanele de pensie recalculate cu cuantumurile acestora in urma recalcularii”, a afirmat Oprescu, la un…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in aprilie 2024, de 11.471 persoane, in crestere cu 184 de persoane comparativ cu luna anterioara, cei mai multi (5.621) fiind beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala…

- "Deciziile de recalculare vor ajunge la pensionari.Estimarile noastre cu privire la calendar sunt ca acestea vor incepe efectiv sa ajunga la pensionari incepand cu finalul lunii mai, cu precadere preponderent in lunile iunie-august, adica inainte de luna septembrie.Septembrie este al doilea moment…

- Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii Publice, a explicat in cadrul unei intervenții televizate care este noutatea din legea pensiilor care le va aduce mai mulți bani romanilor.Baciu a punctat ca in procesul de recalculare se va ține cont și de veniturile brute care includ și sporurile cu caracter…

- Ministurl Muncii, Simona Bucura Oprescu, a declarat miercuri ca, pe noua lege a pensiilor, un roman care a muncit pe salariul minim pe economie, 35 de ani, va avea o crestere de peste 80% a pensiei. ”Diferenta o reprezinta punctele de stabilitate, punctele care se dau pentru anii lucrati peste 25 de…

- In luna septembrie se va face dreptate in sistemul de pensii. Este declarația facuta de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș in exclusivitate la Realitatea PLUS. Ministrul spune ca acum avem bani la buget pentru recalcularea pensiilor și ca s-au luat in calcul toate masurile pentru ca pensiile romanilor…