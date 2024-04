Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile tuturor seniorilor au avut o creștere incepand cu 1 ianuarie 2024. Cu toate acestea, de la 1 septembrie nu va avea loc același fenomen, deoarece doar o parte dintre pensionari vor beneficia de majorari dupa recalculare. Cu toate ca pensionarii așteapta cu nerabdare creșterea pensiilor in urma…

- Președintele Casei Naționale de Pensii Publice a spus care sunt categoriile de romani care vor primi majorari din septembrie. De asemenea, Daniel Baciu a precizat și cand vor primii oamenii deciziile de recalculare.

- Daniel Baciu, seful Casei de Pensii, a facut un anunt important pentru toti pensionarii. A spus ca „oficial incepe procesul pentru toate cele 4,8 milioane de pensii aflate in plata!”. Șeful Casei Naționale de Pensii Publice susține ca a semnat contractul pentru realizarea softului necesar recalcularii…

- Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii Publice, a explicat in cadrul unei intervenții televizate care este noutatea din legea pensiilor care le va aduce mai mulți bani romanilor.Baciu a punctat ca in procesul de recalculare se va ține cont și de veniturile brute care includ și sporurile cu caracter…

- Ministurl Muncii, Simona Bucura Oprescu, a declarat miercuri ca, pe noua lege a pensiilor, un roman care a muncit pe salariul minim pe economie, 35 de ani, va avea o crestere de peste 80% a pensiei. ”Diferenta o reprezinta punctele de stabilitate, punctele care se dau pentru anii lucrati peste 25 de…

- Cați romani vor avea pensiile mai mari de la 1 septembrie 2024? Iata o intrebare la care ministrul muncii și protecției sociale, Simona Bucura-Oprescu, a oferit un raspuns cat se poate de clar. Ministrul muncii anunța cați romani vor avea pensiile mai mari de la 1 septembrie 2024 Potrivit celor mai…

- Șeful Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel Baciu, a explicat, in exclusivitate pentru Antena 3 CNN, care este metoda prin care romanii iși pot calcula singuri pensia. Sunt persoane care vor primi și 2.000 de lei in plus, pe luna, din septembrie.