Pensiile vor fi recalculate altfel, de la 1 septembrie 2024. La ce trebuie să fie atenţi angajaţii Casa de Pensii a stabilit modelul oficial de recalculare a pensiilor, de la 1 septembrie 2024. Punctul de pensie va fi inlocuit cu punctul de referința, potrivit noii legi din domeniu. In acest context, noul mod de calcul al pensiilor va duce la creșterea veniturilor mai multor romani. Cum se reseteaza recalcularea pensiilor Recalcularea se […] The post Pensiile vor fi recalculate altfel, de la 1 septembrie 2024. La ce trebuie sa fie atenti angajatii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca oficialii din ministerul Muncii și de la Casa de Pensii au dat asigurari ca dupa recalcularea din septembrie niciun pensionar nu va primi bani mai puțini, beneficiarii sunt sfatuiți sa verifice o serie de elemente cheie pe fluturații cu pensia recalculata.Este vorba despre numarul de puncte…

- Persoanele aflate in pensie nu trebuie sa faca drumuri inutile la serviciile private de arhivare sau la casele de pensii pentru depunerea de noi documente care sa ateste veniturile realizate, daca acestea sunt dupa anul 2001, a explicat ministrul Muncii, Simona-Bucura Oprescu, informeaza AGERPRES .…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, dezminte zvonurile potrivit carora numai anumite pensii vor fi recalculate și susține ca absolut toți pensionarii vor beneficia de recalculare și ca, in cazul celor care vor obține sume mai mici dupa recalculare, se va menține cuantumul cel mai favorabil.Ministrul…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a facut noi declarații privind evoluția veniturilor financiare ale seniorilor din Romania, in urma recalcularii. Ce pensii nu vor crește in 2024, potrivit oficialului social-democrat. Categoriile de varstnici care nu vor beneficia de majorarile din luna septembrie.…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a declarat miercuri ca in vara aceasta, pensionarii vor incepe sa primeasca deciziile de recalculare, iar din septembrie vom intra in plata pensiile recalculate, dupa noua formula de calcul din noua lege a pensiilor.

- In luna septembrie se va face dreptate in sistemul de pensii. Este declarația facuta de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș in exclusivitate la Realitatea PLUS. Ministrul spune ca acum avem bani la buget pentru recalcularea pensiilor și ca s-au luat in calcul toate masurile pentru ca pensiile romanilor…

- In luna septembrie se va face dreptate in sistemul de pensii. Este declarația facuta de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș in exclusivitate la Realitatea PLUS. Ministrul spune ca acum avem bani la buget pentru recalcularea pensiilor și ca s-au luat in calcul toate masurile pentru ca pensiile romanilor…

- Pensii 2024: Ce se intampla cu pensiile care ar trebui sa scada dupa RECALCULAREA prevazuta de noua lege a pensiilor Pensii 2024: Ce se intampla cu pensiile care ar trebui sa scada dupa RECALCULAREA prevazuta de noua lege a pensiilor Se fac ultimii pași pentru marea recalculare a dosarelor de pensii.…