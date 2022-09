Cum va fi vremea în octombrie? Meteorologii spun că nu vor exista evoluții spectaculoase, cu mici excepții Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, in urmatoarele patru saptamani, vremea, in Romania, nu va avea evoluții spectaculoase. Cu mici excepții, temperaturile și precipitațiile se vor incadra in limitele normale ale perioadei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

