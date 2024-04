Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii susțin ca Romania va fi cuprinsa de un val de aer tropical. Temperaturi caniculare in țara noastra.

- In condițiile in care Paștele Ortodox 2024 va fi celebrat la doar cateva zile de Ziua Muncii, mulți romani vor profita de zilele libere pentru a pleca intr-o minivacanța. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au vorbit despre cum va fi vremea de 1 Mai și de Paște. Romanii se pregatesc…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii susțin ca se racește vremea in Romania! Iata ce temperaturi vor inregistra termometrele.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut recent un anunț important! Meteorologii au emis prognoza meteo pentru luna martie. Iata cum va fi vremea in Romania pana pe data de 1 aprilie 2024, dar și ce temperaturi se vor inregistra in aceasta primavara!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Meteorologii au emis prognoza meteo pana in data de 4 martie 2024. Iata cum va fi vremea in urmatoarea perioada, dar și ce temperaturi se vor inregistra in termometre!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Vremea se incalzește in Romania. Temperaturile vor inregistra temperaturi de primavara. Condițiile meteo la care trebuie sa ne așteptam in perioada urmatoare.

- Administația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Cand se incalzește vremea in Romania. Iata ce temperaturi vor inregistra termometrele in țara noastra. Condițiile meteo la care trebuie sa ne așteptam perioada urmatoare.

- Meteorologii au anunțat ca, dupa episoadele cu ger care au pus stapanire pe Romania, vremea incepe sa se incalzeasca. In zilele urmatoare sunt așteptate valori termice mai ridicate fața de normalul perioadei, potrivit mai degraba pentru primavara.