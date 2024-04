Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii romani au emis o atenționare de Cod galben de ninsori puternice in mai multe județe. Astfel, atenționarea valabila pentru Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura, va intra in vigoare astazi, la ora 18:00, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie din Romania. {{742000}}Potrivit…

- Vremea este neobișnuit de calda pentru aceasta perioada, spun specialiștii. Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza actualizata pentru urmatoarea perioada. Vom avea parte de temperaturi de 30 de grade Celsius. Cum va fi vremea in aprilie Meteorologii de la ANM au spus ca temperaturile…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut recent un anunț important! Meteorologii au emis prognoza meteo pentru maine, 7 aprilie 2024. Iata cum va fi vremea, dar și ce temperaturi se vor inregistra in Romania!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru urmatoarele saptamani. Vremea pana la inceput de mai 2024 va fi mai calda decat specificul perioadei. Meteorologii au precizat și in ce intervale de timp ne vom confrunta cu precipitații sub forma ploilor. Prognoza meteo pentru…

- Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au publicat in urma cu puțin timp o informare pentru intervalul miercuri, 13 martie 2024 – vineri, 15 martie 2024. Cu ce fenomene ne vom confrunta in urmatoarele ore și zile. Cand vom scapa de precipitații. Meteorologii ANM anunța precipitații…

- Temperaturile de peste media normala a anotimpului, resimțite in ultimele zile nu vor continua, iar din dupa amiaza de 12 februarie intra in vigoare o informare meteo valabila in toata tara, inclusiv in judetul Neamt. Va ploua consistent cantitativ, iar vantul va avea intensificari de la ora 14, pana…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de tipul cod galben și cod portocaliu de vant, ninsori și viscol. Vremea rea a inceput de duminica și se accentueaza luni in mai multe regiuni ale Romaniei. Cea mai mare parte a tarii se va afla luni sub o avertizare cod galben de vant,…

- Vremea incepe sa se incalzeasca usor incepand de astazi, proces care va continua si maine, pentru ca la inceputul saptamanii viitoare sa avem temperaturi care vor putea ajunge la 17° C. O masa de aer tropical va patrunde in aceasta perioada in Romania si va aduce vreme de primavara Alina Serban de la…