- Cantitațile de precipitații vor fi excedentare la nivelul intregii țari la finalul lunii aprilie. Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 22 aprilie - 20 mai 2024!Prognoza meteo pentru saptamana 22 – 29 aprilieCu excepția extremitații de sud-est a țarii, unde valorile…

- COD GALBEN de vant puternic in Alba, pana la ora 21.00: Rafale de pana la 65km/h. Localitațile vizate COD GALBEN de vant puternic in Alba, pana la ora 21.00: Rafale de pana la 65km/h. Localitațile vizate ANM a emis luni dupa-masa o avertizare Cod Galben de vant puternic, valabil in județul Alba, in…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pana la jumatatea lunii mai, o prognoza care cuprinde inclusiv vremea de 1 Mai și de Paște. Conform meteorologilor, vremea va fi una cu temperaturi peste medie, dar in aceasta perioada sunt posibile ploi, informeaza Mediafax.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Meteorologii au emis prognoza meteo pentru perioada 15 aprilie - 13 mai. Iata cum va fi vremea in minivacanța de Paște.

- Astazi, vremea va fi frumoasa, dar deosebit de calda. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 21 și 29 de grade, cu cele mai ridicate valori in sudul Moldovei și in estul Munteniei. Cerul va fi variabil, temporar noros in nord-estul țarii și la munte, zone in care pe suprafețe mici se vor semnala…

- Cu doar cateva saptamani ramase pana de 1 mai, dar și pana la Sarbatorile Pascale ortodoxe, specialiștii vin cu informații actualizate despre prognoza meteo. Administratia Naționala de Meteorologie (ANM) a facut publica, marți, o actualizare a estimarilor meteo pentru urmatoarele patru saptamani, respectiv…

- Vin informații de ultima ora de la meteorologi, cu privire la prognoza pentru urmatoarele saptamani, pana spre final de aprilie. Dupa ce in ultimele zile temperaturile au fost destul de scazute, in multe regiuni din țara, ba chiar au aparut și precipitații specifice iernii in unele zone, mai toata lumea…

- Suntem la inceput de martie, inca, iar vremea incepe sa se incalzeasca in mai toata țara. La finalul saptamanii trecute ANM a a emis prognoza meteo, prognoza din care aflam cum va fi vremea de Florii si de Paste, in 2024.