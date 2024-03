Prognoza meteo pentru 4 săptămâni. Cum va fi vremea în aprilie/Ce vești sunt despre temperaturi Vin informații de ultima ora de la meteorologi, cu privire la prognoza pentru urmatoarele saptamani, pana spre final de aprilie. Dupa ce in ultimele zile temperaturile au fost destul de scazute, in multe regiuni din țara, ba chiar au aparut și precipitații specifice iernii in unele zone, mai toata lumea vrea sa afle cant se […] The post Prognoza meteo pentru 4 saptamani. Cum va fi vremea in aprilie/Ce vești sunt despre temperaturi first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

