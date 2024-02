Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Ion, actorul din serialul ”Lia - Soția soțului meu”, se pregatește de pasul cel mare. Dupa ce anul trecut și-a cerut partenera de soție, acum cei doi urmeaza sa faca și nunta. In exclusivitate pentru Spynews.ro, barbatul ne-a dezvaluit cand va fi evenimentul, dar și de ce va fi o nunta total…

- Inregistrat, inițial, la Tribunalul Braila, localitate in care a avut loc macelul care a șocat Romania, dosarul interlopului Pinocchio, caruia rivalii i-au taiat brațele cu sabiile și macetele, s-a mutat la Galați.

- Au devenit soț și soție dar, la doar 48 de ore dupa ce și-au jurat iubire, au divorțat. Care este motivul pentru care o tanara a decis sa se desparta de barbatul careia ii jurase iubire la doua zile dupa ce și-au unit destinele.

- Anul care vine aduce unele dintre cele mai bune vești pentru nativii unei zodii. Tot anul se anunța unul bun, plin de realizari și de rezultate de excepție. Iata cine este zodia protejata de Dumnezeu in 2024.

- Alexia Eram și Mario Fresh sunt impreuna de șapte ani, iar cei doi formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri de la noi. In exclusivitate pentru Spynews.ro, concurenta de la America Express ne vorbește despre nunta cu artistul, dar ne spune și de la ce ajung cel mai des sa se certe. Care sunt motivele…

- In urma cu un an, in apropierea Craciunului, Anda Adam și Jospeh Mohaci s-au casatorit civil, insa nu au reușit pana acum sa faca și cununia religioasa, dar și petrecerea de nunta, fara doar și poate, anul 2024 va fi anul in care aceste evenimente vor avea loc. In exclusivitate pentru Spynews.ro, cei…

- E tanar, e rebel și are o gramada de fani! YNY Sebi este senzația muzicii trap din Romania, iar la doar 19 ani are parte de un succes uriaș. Fanele sunt in extaz atunci cand il intalnesc la evenimente sau la concerte, insa domnișoarele trebuie sa știe daca artistul e sau nu intr-o relație. Spynews.ro…

- Procesul deschis de Mihaela și Cristi Borcea la Judecatoria Cornetu impotriva unor vecini s-a terminat inainte de a... incepe! In urma cu doua saptamani, cei doi au decis sa renunțe la plangere.