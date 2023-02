Stiri pe aceeasi tema

- Economie ANAF va trimite notificari catre romanii cu averi mari / Nou proiect de ordin ce vizeaza estimarea bogației persoanelor fizice februarie 3, 2023 11:28 Lucian Heiuș, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), a vorbit despre un nou proiect de ordin ce vizeaza stabilirea…

- Presedintele ANAF, Lucian Heiuș, a explicat cum se vor face controalele in 2023. „Daca respecta aceste 2 etape nu va mai fi controlat niciodata”, spune acesta. „Intr-adevar, ANAF-ul a facut inca un pas pe drumul de modernizare și de a imbunatați relația pe care o are cu contribuabilii. Practic, niciun…

- Unele lucruri se vor schimba de la 1 ianuarie 2023 in privința controalelor și inspecțiilor fiscale ale ANAF, avand in vedere o noua OUG de modificare a Codului de procedura fiscala ce a fost publicata joi in Monitorul oficial.

- ANAF colinda contribuabilii intre 27 și 30 decembrie. Conform unui ordin intern al Fiscului , administrațiile județene, Antifrauda și DGAMC trebuie sa impulsioneze colectarea, pentru a strange mai mulți bani, relateaza Profit.ro . Președintele ANAF, Lucian Heiuș, a dispus administrațiilor județene,…

- Lucian Heius, președintele ANAF, a dispus administratiilor judetene, administratiei marilor contribuabili si Antifraudei sa actioneze in perioada 27-30 decembrie 2022, pentru maximizarea colectarii veniturilor bugetare in scopul realizarii nivelului programat.Astfel, conform unui document obținut de…

- Presedintele ANAF, Lucian Heius, a facutpublic, luni, calendarul obligatiilor fiscale pe luna decembrie. ”Contribuabilii constiinciosi si prevazatori gasesc la acest link, calendarul obligatiilor fiscale pe luna decembrie: https://static.anaf.ro/…/Calendar_obligatii_fiscale…”, a transmis seful ANAF. …

- O lume cu vehicule zburatoare, precum in filmul The Jetsons din anii 1960, ar putea fi mai aproape decat credeti, companiile din SUA, inclusiv mai multe startup-uri, dezvoltand taxiuri electrice aeriene care au ca scop sa scoata masinile de pe sosea si sa mute traficul in aer, transmite CNBC, potrivit…

- Volodimir Zelenski vine cu vești mai puține bune pentru cetațenii Ucrainei, dupa șirul de atacuri ale Rusiei asupra regiunii Herson. Liderul ucrainean a afirmat ca, in ultima saptamana, au existat peste 258 de trageri asupra a 30 de localitați din regiunea Herson, iar atacurile nu par sa se opreasca…