- In perioada 12-16 februarie, Societatea Studenților Mediciniști din Craiova și Laboratorul de Genomica Umana (LGU – UMFCV) vor implementa, cu sprijinul Universitații de Medicina și Farmacie din Craiova, un proiect dedicat bolilor rare, dedicat memoriei regretatului genetician craiovean Mihai Ioana.…

- Elevii din Timișoara și nu numai, care au nevoie de sprijin pentru a se pregati la matematica, pot participa gratuit la cursurile organizate de Universitatea Politehnica Timișoara. Aceste cursuri incep la sfarșitul acestei luni și sunt destinate atat tinerilor care au nevoie de ajutor la materia de…

- Programul național „Masa Sanatoasa” in școli a fost aprobat de Guvern și urmeaza sa fie implementat in 1.000 de unitați de invațamant. Vorbim despre o continuare a programului „Masa calda”, care a readus anul trecut copiii in banci și a prevenit in multe zone din țara abandonul școlar.

- Romanii isi schimba echipamentele electronice o data la cel mult trei-patru ani. Vorbim de tablete, laptopuri sau calculatoare. Insa cel mai des ne inlocuim telefoanele mobile. Expertii in domeniu ne ofera cateva sfaturi despre cum sa prelungim totusi viata unui astfel de dispozitiv.

- Pragul pentru bursa de reziliența va fi media 7, in limita de 30% din clasa bursieri de merit și reziliența, dupa scandalul de anul trecut cu bursele de merit obținute de elevii cu media 1. Burse școlare 2024-2025. Ministrul Educației, Ligia Deca, anunța prag de medie de 9.50 pentru bursa de merit,…

- Astazi se schimba anul, e Revelionul, trecem in 2024, unii mai veseli, alții mai triști. Nu am ințeles niciodata insa de ce ne bucuram chiar așa de mult cand se schimba anul. Pașim intr-un nou an mai increzatori, mai plini de speranța, de fapt tot speram ca va fi bine din ”89 incoace și cam degeaba……

- Burse școlare 2024: Elevii cu absențe nu vor mai primi niciun ban și apare „bursa de rezilienta”. Se schimba iar criteriile de acordare Burse școlare 2024: Elevii cu absențe nu vor mai primi niciun ban și apare „bursa de rezilienta”. Se schimba iar criteriile de acordare Criteriile de acordare a burselor…

- Elevii satmareni au primit primele burse din acest an școlar, sumele aferente lunilor septembrie și octombrie intrand in conturile acestora incepand de miercuri, 15 noiembrie. In județul Satu Mare primesc burse de merit un numar de 7132 elevi. Cea mai mica medie a unui elev satmarean care primește…