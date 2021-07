Stiri pe aceeasi tema

- Nuclearelectrica, singurul producator de energie nucleara din Romania, a incheiat un contract in valoare de 283 milioane lei cu CEZ Vanzare, furnizor de energie electrica din sud-estul tarii, pentru vanzarea de energie in intervalul ianuarie-decembrie 2022. Tranzactia s-a realizat pe Piata…

- Pe siteurile de imobiliare din Maramureș gasim fel de fel de oferte, case, apartamente sau garsoniere scoase la vanzare la preț de apartament. Se cer prețuri care nu se justifica, lucru observat și de specialiștii in imobiliare, care spun ca astfel de exagerari pot dauna pieței imobiliare din județ.…

- El a apreciat ca 2021 se anunta un an bun pentru dezvoltatorii de locuinte, deoarece bancile s-au adaptat bine situatiei actuale si au redus dobanzile, Romania are crestere economica, iar salariile inregistreaza de asemenea o evolutie pozitiva. Au fost insa si situatii in care fonduri de investitii…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatorești Morari și Asociații cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramureș, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN in temeiul art. 839 (1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunoștința generala ca in ziua…

- Clujul este cunoscut pentru prețurile de piața imobiliara, care de cele mai multe ori sunt exorbitante și întrec orice limita de de bun simț. Un exemplu de acest gen avem chiar în cartierul Gruia, din Cluj-Napoca,…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM depaseste luni 440 de lei pe MWh in orele de varf, in contextul opririi planificate a unitatii 2 de la Cernavoda, potrivit datelor operatorului bursier, informeaza AGERPRES. Pretul mediu pentru intreaga zi de luni este 330 de lei/MWh,…

- Inceputul de saptamana a fost unul tumultos, evoluție la care a contribuit și criza de la nivelul guvernului, euro inregistrand doua recorduri consecutive. Marți, media euro a crescut la maximul istoric de 4,9279 lei, cotațiile din piața atingand un maxim de 4,931 lei. Odata incheiat scandalul de la…

- Doar una din patru masini noi inmatriculate pe piata locala mai este pe motorina, fata de una din trei in 2018, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) si calculelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). Mai…