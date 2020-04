Stiri pe aceeasi tema

- Vladut, bucatarul de la Neatza cu Razvan si Dani, ne-a surprins placut cu o rețeta de paine foarte guatoasa și aromata, servita cu o crema de branza cu multa verdeața. Este o rețeta de paine de casa cu cartofi in aluat, insa modul de preparare este unul deosebit.

- Cartoful se numara printre legumele nelipsite din bucataria romanilor. Il gasești peste tot, in orice magazin alimentar, este gustos, sațios și il poți gati in atat de multe moduri, incat nu ai cum sa te plictisești niciodata de el. Pentru perioada postului, dar nu numai, ne-am gandit sa va prezentam…

- Salate de cruditati, de legume sau pur si simplu niste bruschete, totul asezonat cu sos de maioneza, un real deliciu! Dar ce te faci cand vrei sa tii post? Ei bine, apelezi la o reteta delicioasa de maioneza de post, preparata din cartof fiert. E simpla de facut si are un gust desavarsit!

- Vladut, bucatarul de la Neatza cu Razvan si Dani,ne propune o inedita și delicioasa Rețeta de Tocanița din afumatura de porc cu castraveți murați și galuște de faina, perfecta pentru o masa copioasa in familie.

- Placinta cu mere Ingrediente Placinta cu mere 15 linguri de zahar 15 linguri de lapte 10 linguri de ulei 2 oua un plic praf de copt un plic amoniac faina cat cuprinde Pentru umplutura: 2 linguri de pesmet sau 1 lingura de gris…

- Ingrediente Placinta cu mere 15 linguri de zahar 15 linguri de lapte 10 linguri de ulei 2 oua Citeste si: Placinta din aluat frantuzesc cu crema de vanilie un plic praf de copt un plic amoniac faina cat cuprinde Pentru umplutura: 2 linguri…

- Retetele de post sunt la mare cautare in aceasta perioada in care gospodinele tin Postul Pastelui, cel mai lung si mai aspru dintre toate de peste an. Ce zici de o iahnie de fasole cu gust desavarsit, servita cu muraturi si verdeata verde?!

- Vladut, bucatarul de la Neatza cu Razvan si Dani, ne propune pentru weekend o delicioasa rețeta de Prajitura cu foi de bezea cu nuca și crema de vanilie, pe care a denumit-o "Pupici cu vanilie".