Cum se circulă acum pe cea mai aglomerată magistrală de metrou: „Igiena e cea mai importantă” Dupa ce STB a redus parcul de vehicule cu 40 la suta, din lipsa de calatori, Metrorex a facut același lucru, astfel ca metrourile au ajuns sa circule acum, de exemplu, la 6-7 minute, in loc de 2-3 minute la orele de varf, pe magistrala Berceni-Pipera intr-o zi de lucru.Mai mult, daca in anii trecuți metrourile circulau și in noaptea de Inviere, anul acesta nu mai circula, in contextul in care Ordonanța Militara nr. 2 interzice accesul publicului in biserici din cauza pandemiei de coronavirus.De altfel, numarul persoanelor care circula cu metroul s-a redus cu aproape 50 la suta. Daca inainte de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

