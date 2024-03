Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța lucrari pe cea mai aglomerata magistrala de la metroul bucureștean: Berceni – Pipera. Planul anunțat joi vizeaza modernizarea acestei magistrale de metrou. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat la inceputul ședinței de Guvern de joi, 21 martie, ca se va finanța un proiect in valoare de aproximativ…

- ”As dori sa vorbim si despre PNRR. Cer tuturor ministrilor coordonatori de reforme sa fie pregatiti saptamana viitoare pentru dialogul cu doamna Celine Gauer, responsabilul cu gestionarea PNRR la nivel european. Vom analiza fiecare jalon important din cererea de plata nr. 3, Este un dialog firesc, serios…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat in sedinta de Guvern ca o alta prioritate a guvernarii este sustinerea intreprinderilor mici si mijlocii. ”Venim azi cu o noua structura si un mod de operare mai eficient al agentiilor teritoriale pentru IMM-uri si turism. Scopul nostru este sa sustinem cat mai multe…

- Liderul PNL Bucuresti, Sebastian Burduja, a declarat miercuri despre candidatura la Primaria Capitalei ca este convins ca ii bate mar pe amandoi, si pe Firea si pe Nicusor Dan, pentru ca bucurestenii vor altceva. El a aratat ca Bucurestiul balteste, sta pe loc si nu mai are timp de pierdut. ”Cred…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca trebuie finalizate negocierile in sistemul sanitar, chestionat daca majorarile promise pentru personalul auxiliar din Sanatate vor fi de 15 sau 20%. Seful Executivului a adaugat ca nu a sustinut niciodata aceasta „abordare comunista” ca totul sa fie tratat pe…