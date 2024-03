Stiri pe aceeasi tema

- ”Astazi avem pe lista si o investitie foarte importanta pentru bucuresteni, modernizam cea mai aglomerata magistrala de metrou, Berceni-Pipera. Este un proiect de aproape un miliard de lei, finantat mai ales din bani europeni”, a anuntat premierul in sedinta de Guvern. Seful Executivului a adaugat ca…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat in ședința de Guvern de joi ca se va finanța un proiect in valoare de aproximativ un miliard de lei pentru modernizarea magistralei de metrou Berceni-Pipera. In acest context, l-a atacat pe Nicușor Dan care a declarat ca refuza sa preia metroul pentru ca nu are incredere…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca se va finanța un proiect in valoare de aproximativ un miliard de lei pentru a se moderniza Magistrala de metrou Berceni-Pipera. Aceasta este cea mai aglomerata artera a metroului bucureștean. ”Avem azi pe lista și o investiție foarte importanta pentru bucureșteni.…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, luni seara, ca actualul primar al Capitalei, Nicusor Dan, a pierdut patru ani din viata bucurestenilor pentru ca nu ii place sa faca administratie, motiv pentru care „trebuie sa plece acasa”. Potrivit liderului social-democraților, Coaliția va gasi cel mai bun candidat,…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut o ieșire nervoasa susținand ca s-a saturat sa vada tot felul de specialiști și politicieni care intreaba toata ziua pe la televizor de unde avem bani de pensii. Ciolacu i-a numit pe aceștia ”mai, magarilor” și ii acuza ca baga frica in pensionari.”Nu mai pot sa -i…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi, cum este soluționata o parte dintre revendicarile fermierilor și ale transportatorilor care protesteaza de mai bine de o saptamana. Astfel, in sedinta de Guvern s-a acordat un sprijin direct de 100 de euro la hectar cultivatorilor din sectorul vegetal, pentru…

- UPDATE ORA 14:00 - Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca va primi la negocieri o delegație a protestatarilor la ora 15:00.UPDATE ORA 13:00 - Zeci de fermieri protesteaza cu utilaje in zona de frontiera de la NadlacMai multi fermieri protesteaza, vineri, cu aproximativ 50 de utilaje agricole pe drumurile…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a demis pe Mihai Iulian Dodu din functia de secretar de stat al Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945—1989, conform news.ro.Functia va fi preluata de Sever-Romulus Stana, fost…