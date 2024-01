Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai mari stele din Calea Lactee se apropie de sfarșit cu o erupție colosala ● Un singur litru de apa imbuteliata poate conține sute de mii de microparticule de plastic ● Viața extraterestra ar putea fi mult mai aproape de noi decat ne-am imaginat

- Soția șefului serviciilor secrete din Ucraina, Marianna Budanova, ar fi ajuns la spital cu simptome de otravire cu metale grele, scrie, marți, NEXTA, pe X. Citește și: Doua camioane care transportau mașini Tesla noi s-au lovit violent Ziarul ucrainean Babel a fost primul care a scris despre faptul ca…

- Mariana Budanova, soția șefului Serviciului de informații militare al Ucrainei (GUR), Kyrylo Budanov, a fost otravita. Declarațiile au fost facute de surse din cadrul serviciului secret pentru publicațiile ucrainene Babel și Kyiv Independent, scrie hotnews.ro .

- Sotia sefului serviciilor de informatii militare ucrainene, Kirilo Budanov, a suferit o intoxicatie cu metale grele, iar autoritatile suspecteaza ca ar fi vorba despre o otravire deliberata, potrivit informatiilor aparute in presa si unei surse din cadrul acestor servicii,

- Somonul și pastravul se afla in fruntea listei celor mai sanatoase specii de pește. Singurul lor dezavantaj este ca sunt mai scumpi decat alți pești.Potrivit medicului rus Dr. Elena Solomatina, exista un pește mult mai ieftin și mai util și toata lumea ar trebui sa il includa in alimentația sa.Peștele…

- Cand vine vorba de rutina de ingrijire, printre cei mai importanți pași se numara și ingrijirea parului. Pentru un scalp sanatos, o podoaba capilara stralucitoare și o culoare intensa este nevoie de tratamente ajutatoare cu vitamine și ingrediente naturale. Astfel ca, daca va numarați printre persoanele…

- Iata cateva masuri simple dar foarte eficiente pentu a savura muraturile pe care le pui pentru iarna fara grija ca vor face floare. Daca le pastrezi cum trebuie, ele vor fi la fel de bune la gust și vor arata foarte bine ca in ziua in care le-ai pus in borcan.Dar ce faci cand, dupa toata munca depusa,…

- Lidia Fecioru aduce in prim plan un remediu natural revoluționar destinat curațarii rinichilor și detoxifierii corpului de metale grele. Bazat pe puterea plantei de brusture, acest ceai promite sa ofere o soluție eficienta și non-invaziva pentru cei care se confrunta cu probleme ale aparatului urinar.