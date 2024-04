In universul fascinant al serialului Twin Peaks, creat de David Lynch și Mark Frost in anii ’90, se regasește un personaj cu totul aparte: agentul Dale Cooper, interpretat magistral de Kyle MacLachlan. Dale Cooper a devenit rapid unul dintre cei mai indragiți detectivi din televiziune, caștigandu-și inimile telespectatorilor cu abordarea sa neconvenționala și cu pasiunea sa pentru investigații. Povestea acestui personaj atipic iși gasește radacinile in personalitatea complexa a regizorului David Lynch. Intr-un interviu acordat in exclusivitate BBC-ului, Mark Frost (scenaristul principal) dezvaluie…