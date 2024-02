Stiri pe aceeasi tema

- Alex Botea traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Betty, fiica lui Sorinel Puștiu. Acesta reușește sa se imparta intre viața personala și profesionala, punand mult accent pe relația cu partenera sa de viața, astfel ca ii face o mulțime de surprize. Totodata, manelistul primește multa ințelgere…

- Pentru George Piștereanu ziua de 26 ianuarie 2024 este una cu totul speciala. Soția lui, Gigi Grasu, a nascut astazi o fetița, iar actorul a postat și primele imagini cu noul membru al familiei. Ce nume au ales cei doi pentru fiica lor.

- Dupa ce, la finalul anului 2023, Lele și Andra Volos au devenit parinți de fata, acum cei doi se pregatesc de cele mai frumoase evenimente din viața lor. Insa, interpretul de muzica de petrecere a vorbit și despre ajutorul pe care il primesc el și partenera lui, atunci cand sunt plecați la evenimente.…

- Andra și Catalin Maruța, desființați pe TikTok de o influencerița, dupa ce fiica lor, Eva, a fost criticata pentru rolul din filmul „Tati part-time” Continue reading Andra și Catalin Maruța, desființați pe TikTok de o influencerița, dupa ce fiica lor, Eva, a fost criticata pentru rolul din filmul „Tati…

- Matteo și soția lui, Elena, au devenit parinți in 2020, iar pe 25 ianuarie, fiica lor va implini patru ani. Artistul, partenera lui și Mia, fiica lor, sunt de nedesparțit, iar de curand Matteo a mers la un eveniment impreuna cu fata lui.

- Daca ai vazut-o pe fata din imagine, suna la poliția municipiului Braila, la numarul : 0239606100! Este apelul disperat al unui tata care incearca sa iși gaseasca fiica disparuta de acasa in noaptea de Revelion.

- Divorțul dintre Oana Radu și Catalin Dobrescu a ocupat primele pagini ale ziarelor, iar vestea a fost cu adevarat șocanta pentru toata lumea. Ei bine, la cateva saptamani de la vestea separarii, fostul soț al Oanei Radu a facut declarații despre cum se simte acum și a marturisit ca este liniștit.

- Tily Niculae, in varsta de 38 de ani, a devenit cunoscuta odata cu aparitia in seialul La Bloc, difuzat la Pro TV. Pe vremea aceea, actrița avea doar 16 ani și a avut parte de multe momente complicate, despre care a vorbit abia acum.Tily Niculae, cunoscuta pentru rolul sau in serialul „La bloc”, a dezvaluit…