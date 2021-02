Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a dezbatut, luni, motiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu. Documentul, intitulat ”Incompetenta si lipsa de asumare ucid! Vlad Voiculescu, un pericol pentru sanatatea si viata romanilor”, a fost semnat de 109 deputati social-democrati și a fost…

- Camera Deputatilor dezbate luni motiunea simpla impotriva ministrului Sanatatii intitulata „Incompetenta si lipsa de asumare ucid – Vlad Voiculescu, un pericol pentru sanatatea romanilor”. Ministrul Sanatatii este acuzat de PSD ca nu a luat nicio masura pentru siguranta pacientilor in timpul pandemiei…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si-a publicat, marti seara, pe Facebook, diploma de studii, eliberata de Vienna University of Economics and Business, din Austria, precum si un atestat privind echivalarea ei cu o diploma de master in domeniul administrarea afacerilor, specializarea administrarea…

- Anunțul facut de PSD inca de acum o saptamana se concretizeaza intr-o moțiune simpla pentru demiterea ministrului sanatații. Vlad Voiculescu este vizat astfel de moțiune dupa numai o luna de mandat la Ministerul Sanatații. Senatorul PSD Stefan Radu Oprea a anuntat ca social-democratii vor depune miercuri…

- Parlamentarii PSD i-au cerut astazi demisia ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, purtand pancarte negre, cu acest mesaj in Parlament. Președintele formațiunii, Marcel Ciolacu, a declarat ca PSD va depune o moțiune de cenzura impotriva ministrului Sanatații. Inarmați cu pancarte negre cu mesajul ”Voiculescu…

- Premierul Florin Citu a spus luni, intr-o declaratie de presa, ca a purtat mai multe discutii cu Nelu Tataru, ministru al Sanatatii in Guvernul Orban, despre situatia din spitale. “Primim rapoarte in fiecare zi. Am vorbit cu domnul Tataru, sunt deja cateva rapoarte existente si trebuie sa ma uit peste…

- Incediu a izbucnit, vineri dimineața, in jurul orei 5.00, la Institutul „Matei Balș” din Capitala. Zeci de pacienți cu Covid-19 au fost evacuați, iar la fața locului au intervenit de urgența echipajele de pompieri. La fața locului a sosit și ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Focul a fost stins de…

