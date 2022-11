Cum poți forma tineri în IT, când înoți contra curentului cu un dinozaur Exista un limbaj de programare, folosit de multa vreme de catre clienți bancari și nu numai. Nu exista șanse ca se va renunța la el fiind considerat un fel de dinozaur al programarii! Mai mult, cineva insista sa formeze tineri, in IT , tocmai „pe baza” acestui dinozaur. Ceea ce este cam neobișnuit: Cum poți forma tineri in IT cand inoți contra curentului cu un dinozaur? Suna cam SF, dar nu pentru mediul IT. Dinozaurul are un nume: Cobol! Reprezinta un limbaj comun de programare orientat catre afaceri, fiind unul dintre primele limbaje de programare la nivel inalt dezvoltate in 1959 prin combinarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

