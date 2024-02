Acest fruct furnizeaza magneziu, calciu și fier, și conține, de asemenea, o cantitate semnificativa de vitamina C, cu 25 mg la fiecare 100 g. Deși este perisabil, poate fi pastrat in frigider pentru cel mult doua-trei zile.Zmeura, o minune pentru sanatateEste vorba despre zmeura, o sursa importanta de vitamina C, minerale și antioxidanți. Cu un conținut ridicat de fibre, zmeura este recomandata in lupta impotriva constipației, cu mențiunea ca in cazul fragilitații mucoasei intestinale, se recomanda consumul moderat sau sub forma prelucrata, cum ar fi sub forma de suc.Zmeura aduce beneficii impotriva…