Cum ne poate afecta schimbarea orei. Pericole pentru sănătate Specialiștii spun ca, atat in momentul cand se trece la ora de vara, cat și in momentul in care se trece la ora de iarna , ne este pusa in pericol sanatatea. Cum ne poate afecta schimbarea orei? Duminica 30 octombrie 2022, ora 4 dimineața devine ora 3 dimineața, deci trecm la ora de iarna. Specialiștii evidențiaza ca o persoana are nevoie de una sau doua saptamani de la momentul modificarii orei pana la cand organismul uman se obișnuiește cu noul fus orar. Tot specialiștii mai spun ca trecerea la ora de iarna poate avea efecte negative asupra sanatații organismului. Se pare ca persoanele in varsta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situație scandaloasa la un spital. O pacienta se plange ca s-a dus la spital, iar toți medicii de familie erau „la o ședința mega-importanta in sala de festivitați, din contul orelor de primire a pancienților”. „Doamna ministra Ala Nemerenco, poate rezolvați odata și pentru totdeauna problema organizarii…

- Romanii vor reveni la ora oficiala de iarna in noaptea dintre 29 și 30 octombrie 2022, atunci cand ora 04:00 va deveni ora 03:00. Anual, aceasta modificare a orei se face in ultimul weekend din octombrie, in noaptea de sambata spre duminica.In 2021, Romania a trecut la ora de iarna in noaptea de 30…

- Schimbarea orei si trecerea la ora de iarna in 2022 are loc la sfarsitul acestei saptamani, mai precis in noaptea de 29 spre 30 octombrie, cand ceasurile se dau inapoi cu o ora si ora 4:00 devine ora 3:00. Duminica, ziua va avea 25 de ore, fiind cea mai lunga a anului. Trecerea la ora de iarna are…

- Avand in vedere afirmațiile aparute in spațiul public, conform carora CNAS ar dori sa limiteze pachetul de prevenție destinat persoanelor asigurate cu varsta de peste 40 de ani, institutia a venit cu urmatoarele precizari. In cadrul pachetului de servicii decontate de sistemul asigurarilor sociale de…

- Pacientii cu boli cronice nu au nevoie sa apeleze la pachetul de preventie 40+ pentru persoanele asimptomatice, deoarece se afla in contact periodic cu medicul de familie, iar acest pachet a fost „din start” gandit pentru persoanele care nu au semne/simptome de boala si care nu-si verifica periodic…

- Legea sanatatii va fi schimbata semnificativ in urmatoarea perioada, conform unui proiect de ordonanta adoptat in cadrul sedintei a Guvernului de la finalul lunii august. Una dintre cele mai importante schimbari propuse vizeaza modificarea pachetului minimal de servicii care se acorda persoanelor neasigurate,…

- Federația Naționala a Patronatelor Medicilor de Familie din Romania critica anunțul ministrului sanatații, Alexandru Rafila, care le-a transmis tuturore celor cu varsta sub 40 de ani sa se prezinte cat mai repede la medicul de familie pentru a primi pastile de iodura de potasiu , necesare in cazul…

- Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie a reactionat, luni, la declaratiile lui Alexandru Rafila, aratand ca este posibil ca pacientii sa astepte cateva zile sau saptamani pana vor obtine o programare in vederea obtinerii prescriptiei pentru eliberarea pastilelor de iodura de potasiu.…