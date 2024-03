O infecție bacteriană misterioasă, cu forme fulminante, în Japonia O infecție cu o bacterie rara, dar periculoasa se raspandește vertiginos in Japonia, responsabilii medicali afirmand despre aceasta ca sunt inca mulți factori necunoscuți. O infecție bacteriana, care se așteapta ca in 2024 sa depașeasca recordul ingrijorator de anul trecut, este semnalata in Japonia. Ingrijorarea crește din cauza ca aceasta boala streptococica de tip A (șoc toxic streptococic – STSS) ar putea sa se extinda, avand o rata de deces de circa 30%. Institutul Național de Boli Infecțioase (NIID) din Japonia a anunțat: ”Exista inca mulți factori necunoscuți cu privire la mecanismele din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

