Cum era vinul consumat de vechii romani? Răspunsul te va surprinde Potrivit multor cercetatori ,vinul consumat de romani nu ar fi fost baut de omul modern. Dar descoperiri recente pun la indoiala aceasta afirmație. Un studiu al vaselor de lut folosite pentru producerea vinului in antichitate ridica indoieli asupra ideilor tradiționale despre gustul și calitatea vinurilor romane. Oamenii de știința au descoperit ca utilizarea vaselor de lut pentru fermentarea v Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

