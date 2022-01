Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor de trafic transmise de Autoritatea Aeronautica Civila Romana, Aeroportul Internațional Iași se afla pe locul doi in topul aeroporturilor regionale din țara, dupa cel din Cluj-Napoca. Este pentru prima data cand Aeroportul Iași reușește aceasta performanța, in ciuda restricțiilor impuse…

- In premiera zilele acestea la București se desfașoara Festivalul Lights On. Mai multe instalații de lumini au fost montate in oraș, in parcurile din sectorul 2 al Capitalei. Fiecare instalație spune o poveste, transmite un mesaj legat de natura, copilarie sau univers. Toate pot fi admirate pana pe 19…

- Compania recruteaza un Quality Assurance automation engineer pentru un salariu de 3.500 de euro pe luna. Cel mai interesant job al saptamanii, potrivit sursei citate, este specialist de mediu pentru un lant de retail discounter, printre ale carui responsabilitati se va numara evaluarea impactului de…

- Peste 12.500 de candidati sustin duminica examenul de rezidentiat, fiind scoase la concurs mai mult de 6.000 de locuri in domeniile medicina, stomatologie si farmacie. Concursul se desfasoara in 6 centre universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara, dupa aceeasi metodologie,…

- Industria jocurilor video din Romania a raportat o cifra de afaceri de 218 milioane de dolari, in 2020, in crestere cu 19,1% fata de anul precedent, arata datele studiului anual realizat de Asociatia Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania (RGDA). In perioada analizata, au fost dezvoltate pe plan…

- Deși se confrunta cu solicitari tot mai ferme din partea Comisiei Europene de a pune în practica o lege care prevede eliminarea totala a subvențiilor acordate de catre administrațiile locale pentru compensarea parțiala a costului gigacaloriei în sistemele centralizate de distribuție termica,…

- Sistemul medical militar va creste, incepand de miercuri, din ordinul ministrului Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, capacitatea de vaccinare impotriva COVID-19 a populatiei generale, a informat, marti, Ministerului Apararii Nationale. ‘Incepand de miercuri, va fi extins programul de functionare, respectiv…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a organizat luni o videoconferința la care au fost invitați primarii orașelor care se afla in procedura de infringement pe calitatea aerului: București, Cluj-Napoca, Iași, Brașov, Timișoara, anunța Mediafax. Potrivit reprezentanților ministerului, participanții…