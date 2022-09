Cum arată băncile de rezerve ale României și Germaniei după un meci de fotbal. ”Poate spune și asta ceva” Fost candidat la funcția de președinte al Federației Romane de Fotbal (FRF), Marcel Pușcaș, a postat miercuri pe pagina sa de Facebook doua fotografii in care prezinta felul in care aratau bancile de rezerva ale naționalelor Romaniei și Germaniei, in urma unei partide a echipelor U20. Sursa foto: Facebook / Marcel Pușcaș Daca in cazul germanilor totul era perfect curat, dupa romani au ramas zeci de sticle de plastic și alte ambalaje. ”Așa aratau bancile tehnice ale Germaniei (sus) și Romaniei( jos) la finalul meciului naționalei U20 de la Arad. La mai toate jocurile disputate de romani e la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

