Adversara lui Dinamo de azi, fără antrenor pe bancă Cu puțin timp in urma, Comisia de Disciplina din cadrul Federației Romane de Fotbal a anunțat decizia in legatura cu antrenorul lui Poli Iași, Leo Grozavu (56 de ani), eliminat la pauza meciului cu FCU Craiova, incheiat cu scorul de 1-1. Tehnicianul ieșenilor nu va putea fi pe banca la meciul cu Dinamo. Poli Iași - Dinamo se joaca astazi, de la ora 22:00. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

