- Politistii din Olt cauta o femeie, in varsta de 55 de ani, din comuna Tufeni, județul Olt, care a plecat voluntar de la locuința fiului ei, din aceeași localitate, unde locuia fara forme legale, și nu a mai revenit. Vineri, 15 iulie 2022, polițiștii Postului de Poliție Tufeni, din cadrul Secției nr.…

- In ziua de 11 iunie a.c., in baza delegarii din partea Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Arges au continuat cercetarile in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul infractiunii de tentativa de omor.Potrivit IPJ Arges, dupa administrarea probatorului,…

- Romania la sfirșitul domniei lui Nicolae Ceaușescu traia intr-un regim de austeritate severa și interdicții monstruoase, inumane, care au adus țara la revoluția din decembrie 1989, in urma careia președintele țarii și soția sa Elena au fost condamnați la moarte, dar ei și-au primit sentința cu demnitate.…

- In urma producerii acestei catastrofe au decedat 9 militari, singurul supravietuitor fiind mecanicul de bord al elicopterului. Familiile indoliate cer Ministerului Apararii Nationale 12.000.000 de euro cu titlul de despagubiri pentru repararea unor prejudicii fara caracter patrimonial si 25.000 de lei…

- Pompierii din cadrul ISU Delta Tulcea, Salvatorii Sectiei de Pompieri Babadag au fost solicitati in aceasta dupa amiaza prin apel la numarul unic de urgenta 112 despre faptul ca un incendiu a izbucnit la o bucatarie a unei gospodarii din localitatea Ceamurlia de Sus si proprietarul ar fi ranit.Potrivit…

- Articolul Lansarea proiectului „Dotarea școlilor din Comuna Gura Padini, județul Olt, cu echipamente de protecție și dispozitive medicale” – COD SMIS 148436 apare prima data in Curierul National .

- 1.646 de cazuri de gripa clinica au fost raportate in Romania in ultima saptamana, ceea ce inseamna de 27 de ori mai multe decat in aceeași perioada a anului trecut, cand s-au inregistrat doar 59 de cazuri, arata cele mai recente date publicate de Institutul Național de Sanatate Publica. Evoluția numarului…

- Un barbat de 53 de ani a murit astazi dupa ce locuinta sa a fost cuprinsa de flacari. Potrivit unui comunicat al ISU Harghita, in aceasta dimineata, in urma unui apel care semnala o persoana posibil decedata, in com. Lupeni, au intervenit un echipaj SAJ si un echipaj IPJ.Ulterior, s a solicitat si interventia…