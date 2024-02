Universitatea București l-a lăsat iar pe nea Nicu fără titlul de Doctor Honoris Causa Senatul Universitații din București revalideaza hotararea de retragere a titlului onorific de Doctor Honoris Causa acordat de instituție lui Nicolae Ceaușescu. Senatul Universitații din București (UB) a decis, de jure, in ședința de miercuri, 21 februarie 2024, revalidarea hotararii de retragere a titlului onorific de Doctor Honoris Causa (DHC) acordat de Universitatea din București lui Nicolae Ceaușescu . Aceasta decizie o valideaza pe cea din perioada decembrie 1989 – ianuarie 1990, care, deși nu a putut fi identificata in arhiva, de facto a fost in vigoare tot acest timp. Situația de condamnare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

